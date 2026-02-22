Jokić: Imali smo sreće, a sreća prati hrabre

Igrač Radničkog Ranko Jokić nije krio zadovoljstvo posle pobede. „Iza nas je jedna stvarno jako teška utakmica.

Videli ste do zadnjeg minuta nije se znalo šta će biti. Na kraju, eto, presudilo je da mi postignemo pogodak u poslednjem minutu i zabeležimo veoma važna tri boda. Vezali smo tri pobede u ovoj polusezoni, nemamo nijednu izgubljenu utakmicu. Imali smo sreće, a sreća prati hrabre. Sledi nam meč sa Javorom, isto idemo na pobedu, želimo da nastavimo niz. Ovaj trijumf je najbolja pozivnica za Nišlije da u što većem broju dođu na stadion i budu igrač više“, kazao je