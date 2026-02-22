Savo Manojlović: „Pogledajte koliko košta Beogradski sat na Alibaba sajtu“

Nova pre 1 sat
Savo Manojlović: „Pogledajte koliko košta Beogradski sat na Alibaba sajtu“

Lider pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović oštro je reagovao na postavljanje takozvanog Beogradskog sata, dovodeći u pitanje cenu i opravdanost ovog projekta.

„Mi ga platili 10.000.000 (deset miliona) bez PDV-a. Nije Srbija toliko siromašna, koliki su oni lopovi“, napisao je Manojlović na društvenim mrežama, uz link ka sajtu Alibaba na kojem se, kako navodi, potpuno identičan sat prodaje za 6.800 dolara. Mi ga platili 10.000.0000 (deset miliona) bez PDV-a. Nije Srbija toliko siromašna, koliki su oni lopovi. https://t.co/3CeF011fnv pic.twitter.com/nYtlA1g2YL Grad Beograd je prethodno dodelio ugovor za nabavku, montažu i
