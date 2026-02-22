Sat na Trgu republike: Nikao novi simbol Beograda

U noći između subote i nedelje, beogradski Trg republike dobio je novi simbol - sat usred kružnog toka

Ko je imao sreće da se jutos probudi u Beogradu, tačno vreme može da proveri i na novopostavljenom skupocenom satu na Trgu republike – novom simbolu grada, kako ga je najavio gradonačelnik Aleksandar Šapić. Sat, visok devet metara bez postolja i težak sedam i po tona, postavljen je, kako je i najavljeno, usred novog kružnog toka na centralnom gradskom trgu u noći između 21. i 22. februara. Prilazak satu pešaka nije moguć. Osnova sata je čelična, a spoljna obloga je