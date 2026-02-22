Sat na Trgu republike: Nikao novi simbol Beograda

Vreme pre 5 sati
Sat na Trgu republike: Nikao novi simbol Beograda

U noći između subote i nedelje, beogradski Trg republike dobio je novi simbol - sat usred kružnog toka

Ko je imao sreće da se jutos probudi u Beogradu, tačno vreme može da proveri i na novopostavljenom skupocenom satu na Trgu republike – novom simbolu grada, kako ga je najavio gradonačelnik Aleksandar Šapić. Sat, visok devet metara bez postolja i težak sedam i po tona, postavljen je, kako je i najavljeno, usred novog kružnog toka na centralnom gradskom trgu u noći između 21. i 22. februara. Prilazak satu pešaka nije moguć. Osnova sata je čelična, a spoljna obloga je
Postavljen sat na kružnom toku na Trgu republike

Postavljen sat na kružnom toku na Trgu republike

RTS pre 43 minuta
"Uvek će pokazivati tačno vreme" Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu (foto, video)

"Uvek će pokazivati tačno vreme" Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu (foto, video)

Blic pre 3 sata
Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu

Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu

Politika pre 3 sata
Firma nije mogla da obavi posao: Tender izlivanja "Beogradskog sata" dodeljen drugim kompanijama

Firma nije mogla da obavi posao: Tender izlivanja "Beogradskog sata" dodeljen drugim kompanijama

N1 Info pre 6 sati
Pogledajte izbliza šta piše na novom satu na Trgu: Nekada smo se nalazili kod sata, a sada kružimo oko njega (foto, video)

Pogledajte izbliza šta piše na novom satu na Trgu: Nekada smo se nalazili kod sata, a sada kružimo oko njega (foto, video)

Blic pre 6 sati
Koliko je koštao Beogradski sat koji je noćas postavljen na Trgu republike? Posao je dobio novi izvođač umesto firme u blokadi…

Koliko je koštao Beogradski sat koji je noćas postavljen na Trgu republike? Posao je dobio novi izvođač umesto firme u blokadi

Nova pre 7 sati
Novi simbol Beograda osvanuo na Trgu republike: Postavljen gigantski sat od 9 metara i 7,5 tona – evo kako radi

Novi simbol Beograda osvanuo na Trgu republike: Postavljen gigantski sat od 9 metara i 7,5 tona – evo kako radi

Kurir pre 7 sati
Aleksandar ŠapićTrg Republike

Postavljen sat na kružnom toku na Trgu republike
RTS pre 43 minuta

Postavljen sat na kružnom toku na Trgu republike

RTS pre 43 minuta
Lazarevac dobija teren za padel u gradskom parku
B92 pre 3 minuta

Lazarevac dobija teren za padel u gradskom parku

B92 pre 3 minuta
"Uvek će pokazivati tačno vreme" Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu (foto, video)
Blic pre 3 sata

"Uvek će pokazivati tačno vreme" Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu (foto, video)

Blic pre 3 sata
Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu
Politika pre 3 sata

Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu

Politika pre 3 sata
Više beogradskih opština od sutra pa nadalje bez vode: Radovi na ispiranju vodovodnih mreža
Večernje novosti pre 5 sati

Više beogradskih opština od sutra pa nadalje bez vode: Radovi na ispiranju vodovodnih mreža

Večernje novosti pre 5 sati