Kragujevčanke uspešno startovale u prolećnom delu

RTK pre 3 sata
Kragujevčanke uspešno startovale u prolećnom delu

Rukometašice Radničkog su u susretu 13. kola Super B rukometne lige rutinskom igrom savladale imenjaka iz Beograda, ekipu SUŽR Radnički rezultatom 38:31, poluvreme 21:14.

Kragujevčanke se sa utakmicom manje nalaze na drugom mestu na tabeli sa uknjiženih 19 bodova. Na startu šampionata, kragujevački Radnički je nakon neizvesnog duela sa dosta preokreta savladao imenjaka iz Beograda sa dva gola razlike, pa su crvene u meč ušle sa velikom dozom respekta. U ekipi Radničkog titulu najboljih strelaca su ponele Milica Andrić sa 13, a pratile su je Tamara Preković i Zorica Ranković sa po 7 pogodaka, dok su kod gošći iz Beograda
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Niški Železničar jug preuzeo drugo mesto na tabeli

Niški Železničar jug preuzeo drugo mesto na tabeli

Južne vesti pre 2 sata
Nišlijama ceo plen: Kraljevački rukometaši razočarali svoje navijače

Nišlijama ceo plen: Kraljevački rukometaši razočarali svoje navijače

Večernje novosti pre 1 sat
Podela plena u šumadijskom derbiju

Podela plena u šumadijskom derbiju

RTK pre 3 sata
Rukomet: Šumadijski derbi okončan remijem

Rukomet: Šumadijski derbi okončan remijem

Kragujevačke pre 3 sata
Rukomet: Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Rukomet: Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Kragujevačke pre 3 sata
Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Ritam grada Kg pre 3 sata
Podela bodova u šumadijskom rukometnom derbiju

Podela bodova u šumadijskom rukometnom derbiju

Ritam grada Kg pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Rukomet

Regioni, najnovije vesti »

I u porazima se uči! Naše odbojkašice bile skoro ravnopravan rival iskusnijem protivniku!

I u porazima se uči! Naše odbojkašice bile skoro ravnopravan rival iskusnijem protivniku!

Plus online pre 16 minuta
MILENKO GOLUBOVIĆ: Od hrabrog početka do proboja na "frizersko nebo" – Iza viralnih videa stoji ozbiljan rad

MILENKO GOLUBOVIĆ: Od hrabrog početka do proboja na "frizersko nebo" – Iza viralnih videa stoji ozbiljan rad

InfoKG pre 26 minuta
Obaveštenje o planiranom isključenju struje za 23. i 24. februar (ponedeljak i utorak)

Obaveštenje o planiranom isključenju struje za 23. i 24. februar (ponedeljak i utorak)

Ist media pre 5 minuta
Spisak saobraćajnica koje će poljoprivrednici blokirati u utorak

Spisak saobraćajnica koje će poljoprivrednici blokirati u utorak

Nova pre 10 minuta
Centar za prevenciju – Razgovor kao prozor u svet mladih

Centar za prevenciju – Razgovor kao prozor u svet mladih

ObjektiVa pre 0 minuta