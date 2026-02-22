Jovanović: Srbija jača digitalni suverinitet i razvija svoj jezički VI model, izvoz u IKT sektoru rekordan

Posle zapaženog predstavljanja na samitu veštačke inteligencije u Indiji, Srbija nastavlja da jača svoju poziciju u ovoj oblasti kroz rekordan rast izvoza VI usluga i nova ulaganja u digitalnu infrastrukturu i razvoj naprednih tehnologija. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović poručuje da je cilj Srbije digitalni suverenitet, odnosno oslanjanje na sopstvene kapacitete, data centre i razvoj domaćeg jezičkog modela.

Direktor Kancelarije za informacionu tehnologiju i elektronsku upravu Mihailo Jovanović kaže da je veoma značajno što je Srbija imala svoju delegaciju na samitu veštačke inteligencije u Indiji, među više od 80 svetskih zvaničnika i više od 500 predstavnika tehnoloških kompanija. "Pričali smo o tome kako kreirati budućnost zasnovanu na veštačkoj inteligenciji. Srbija je jedna od 12 zemalja koja je imala svoj paviljon. Cilj nam je da budemo suvereni i kada je reč o