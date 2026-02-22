Zelenski: Kijev neće biti prepreka miru; Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje Ukrajini

RTS pre 32 minuta
Zelenski: Kijev neće biti prepreka miru; Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje Ukrajini

Rat u Ukrajini – 1.460. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da Kijev definitivno neće biti prepreka miru, kao i da će uraditi sve što je potrebno kako bi nova runda pregovora donela rezultate. Mađarska i Slovačka su pak najavile da bi mogle da obustave isporuku električne energije Ukrajini ako Kijev naftovodima ne nastavi tranzit ruske nafte.

Dmitrijev nakon Vitkofovih izjava o Putinu: Mir će prevladati kroz dijalog Specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev, izjavio je da će mir prevladati kroz dijalog o mirovnom rešenju za Ukrajinu. Dmitrijev je, komentarišući izjavu specijalnog američkog izaslanika Stiva Vitkofa, koji je u intervjuu za Foks njuz rekao da je ruski lider Vladimir Putin uvek bio iskren na sastancima,
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Dmitrijev nakon Vitkofovih izjava o Putinu: Mir će prevladati kroz dijalog

Dmitrijev nakon Vitkofovih izjava o Putinu: Mir će prevladati kroz dijalog

Politika pre 17 minuta
"Mir će prevladati kroz dijalog" Dmitrijev dao komentar na Vitkofove izjave o Putinu

"Mir će prevladati kroz dijalog" Dmitrijev dao komentar na Vitkofove izjave o Putinu

Večernje novosti pre 12 minuta
Vitkof: Putin je uvek bio iskren

Vitkof: Putin je uvek bio iskren

Politika pre 52 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje Ukrajini

UKRAJINSKA KRIZA: Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje Ukrajini

RTV pre 2 sata
Sve bliže dogovoru: Datum susreta lidera na horizontu - Zelenski obećava mir!

Sve bliže dogovoru: Datum susreta lidera na horizontu - Zelenski obećava mir!

Pravda pre 2 sata
UŽIVO: Rat u Ukrajini Zelenski: Kijev neće biti prepreka miru, činimo sve što je potrebno

UŽIVO: Rat u Ukrajini Zelenski: Kijev neće biti prepreka miru, činimo sve što je potrebno

Euronews pre 1 sat
Vitkof: Uslovi za sastanak lidera o Ukrajini mogli bi se steći za tri nedelje

Vitkof: Uslovi za sastanak lidera o Ukrajini mogli bi se steći za tri nedelje

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinFoksUkrajinaNaftovodSlovačkaRusijaKijevDonald TramppožarMađarskanaftaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Tramp sada preti globalnim carinama od 15 odsto

Tramp sada preti globalnim carinama od 15 odsto

Nova ekonomija pre 17 minuta
Avion Er Fransa prizemljen posle samo nekoliko minuta jer se zapalio deo letelice

Avion Er Fransa prizemljen posle samo nekoliko minuta jer se zapalio deo letelice

Radio 021 pre 27 minuta
Peskov poručio Estoniji šta će se dogoditi ako na njenoj teritoriji bude postavljeno nuklearno oružje

Peskov poručio Estoniji šta će se dogoditi ako na njenoj teritoriji bude postavljeno nuklearno oružje

Sputnik pre 22 minuta
ISIS preti novim sukobima: Predsednika Sirije nazivaju "marionetom bez duše", kažu da će proći kao Asad

ISIS preti novim sukobima: Predsednika Sirije nazivaju "marionetom bez duše", kažu da će proći kao Asad

Nova pre 32 minuta
Drama na letu ka Parizu, avion prinudno sleteo: Čule se eksplozije motora ubrzo nakon poletanja

Drama na letu ka Parizu, avion prinudno sleteo: Čule se eksplozije motora ubrzo nakon poletanja

Euronews pre 27 minuta