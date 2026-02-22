Zelenski: Kijev neće biti prepreka miru; Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje Ukrajini

Rat u Ukrajini – 1.460. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da Kijev definitivno neće biti prepreka miru, kao i da će uraditi sve što je potrebno kako bi nova runda pregovora donela rezultate. Mađarska i Slovačka su pak najavile da bi mogle da obustave isporuku električne energije Ukrajini ako Kijev naftovodima ne nastavi tranzit ruske nafte.

Dmitrijev nakon Vitkofovih izjava o Putinu: Mir će prevladati kroz dijalog Specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev, izjavio je da će mir prevladati kroz dijalog o mirovnom rešenju za Ukrajinu. Dmitrijev je, komentarišući izjavu specijalnog američkog izaslanika Stiva Vitkofa, koji je u intervjuu za Foks njuz rekao da je ruski lider Vladimir Putin uvek bio iskren na sastancima,