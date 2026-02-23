Advokati od danas u trodnevnoj obustavi rada

U Srbiji će danas početi trodnevna obustava rada advokata u znak protesta zbog izmene pravosudnih zakona, takođe poznatih i kao "Mrdićevih zakona", najavili su iz Advokatske komore Srbije (AKS).

U odluci koja je na sajtu AKS objavljena 11. februara, Komora je pozvala nadležne organe da preduzmu "mere iz svoje nadležnosti i stave van snage usvojeni set izmena pravosudnih zakona", pod pretnjom obustave rada advokata na teritoriji Srbije od 23. do 25. februara.

Pošto je, kako tvrdi Komora, reakcija izostala, najavljeno je sprovođenje štrajka na teritoriji cele Srbije.

Tokom trodnevne obustave advokati neće postupati pred sudovima, tužilaštvima, državnim organima, niti u postupcima kod javnih izvršitelja i beležnika, osim u hitnim i zakonom predviđenim slučajevima.

Među njih spadaju predmeti u kojima su okrivljeni u pritvoru, postupaci koji se tiču maloletnika, nasilja u porodici ili radnji vezanih za rokove čijim bi propuštanjem stranke pretrpele štetu.

Takođe, Komore je za utorak, 24. februar, sazvala petu vanredna sednica Skupštine AKS na kojoj će se raspravljati o predlogu Memoranduma o uticaju izmena pravosudnih zakona na vladavinu prava, samostalnost javnog tužilaštva i nezavisnost sudstva u Republici Srbiji.

Rukovodstvo komore tvrdi da je aktuelna trodnevna obustava izglasana 11. februara na sednici Upravnog odbora, dok deo advokata osporava tu odluku i najavljuje da je neće poštovati.