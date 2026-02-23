EU neće prihvatiti nove carinske mere, poziva Vašington da poštuje trgovinski sporazum

Danas pre 59 minuta  |  Beta
EU neće prihvatiti nove carinske mere, poziva Vašington da poštuje trgovinski sporazum
Evropska komisija je danas pozvala Sjedinjene Američke Države da poštuju uslove trgovinskog sporazuma zaključenog između dve strane prošle godine, nakon što je Vrhovni sud SAD poništio takozvane recipročne tarife Donalda Trampa (Trump), što ga je navelo da objavi nove tarife kao odgovor, prenela je britanska agencija Rojters () na svom sajtu. Evropska komisija, odgovorna za trgovinsku politiku Evropske unije (EU), pozvala je Vašington da bude „jasan“ u vezi sa
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Evropski indeksi u padu nakon Trampove najave novih carina, rast cena zlata i srebra

Evropski indeksi u padu nakon Trampove najave novih carina, rast cena zlata i srebra

IndeksOnline pre 44 minuta
Trampove globalne carine najviše od koristi zemljama koje je kritikovao – Kini i Brazilu

Trampove globalne carine najviše od koristi zemljama koje je kritikovao – Kini i Brazilu

Sputnik pre 18 minuta
Evropski indeksi u padu nakon Trampove najave novih carina: rast cena zlata i srebra

Evropski indeksi u padu nakon Trampove najave novih carina: rast cena zlata i srebra

Blic pre 19 minuta
Trampovi potezi jačaju rivale

Trampovi potezi jačaju rivale

Vesti online pre 9 minuta
Rast cena zlata i srebra

Rast cena zlata i srebra

Politika pre 24 minuta
Tramp povećava globalne carine na 15 odsto: Sud u SAD poništio deo taksi, berze reaguju padom

Tramp povećava globalne carine na 15 odsto: Sud u SAD poništio deo taksi, berze reaguju padom

Telegraf pre 43 minuta
Bitcoin klizi ka 60.000 dolara dok američki carinski haos potresa tržišta

Bitcoin klizi ka 60.000 dolara dok američki carinski haos potresa tržišta

Bloomberg Adria pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaVrhovni SudNECTrgovinski sporazumVašingtonRojtersEUEvropska komisijaDonald Tramp

Ekonomija, najnovije vesti »

CLS: Najveće žrtve budžeta – prigradske opštine

CLS: Najveće žrtve budžeta – prigradske opštine

Mašina pre 34 minuta
NALED: I dalje nerešen status više od 50.000 državnih nepokretnosti

NALED: I dalje nerešen status više od 50.000 državnih nepokretnosti

Forbes pre 8 minuta
Srdan Golubović za Novu ekonomiju: Uzdam se u kukavičku prirodu Vučićevog režima

Srdan Golubović za Novu ekonomiju: Uzdam se u kukavičku prirodu Vučićevog režima

Nova ekonomija pre 33 minuta
Još jedna uspešna promocija Pirota i peglane kobasice na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Još jedna uspešna promocija Pirota i peglane kobasice na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Plus online pre 24 minuta
Intervju: Građani zainteresovani u oblikovanje okoline, a Grad ne želi da ih uključi u odlučivanje

Intervju: Građani zainteresovani u oblikovanje okoline, a Grad ne želi da ih uključi u odlučivanje

Nova ekonomija pre 58 minuta