Island menja kurs: Referendum o članstvu u EU stiže ranije nego što je planirano

Island razmatra ubrzanje održavanja referenduma o ponovnom pokretanju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, uz mogućnost da glasanje bude održano već u avgustu.

Prema informacijama na koje se poziva Politico, islandska vlada ubrzava procedure u okruženju pojačanih geopolitičkih pritisaka. Vladajuća koalicija se obavezala da će referendum održati do 2027. godine, međutim, čini se da razvoj događaja menja taj vremenski okvir. Kako navodi Politico, odluka Vašingtona da uvede carine Islandu, ali i nedavne izjave američkog predsednika Donalda Trampa o pripajanju Grenlanda, pojačale su zabrinutost u Rejkjaviku. Očekuje se da će