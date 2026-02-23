Island ubrzava odluku o EU: referendum moguć već u avgustu

Insajder pre 4 sati
Island ubrzava odluku o EU: referendum moguć već u avgustu

Island razmatra da već u avgustu glasa o ponovnom pokretanju pregovora o članstvu u EU, nakon što je američki predsednik Donald Tramp obnovio interesovanje za susedni Grenland.

Obnavljanje pregovora Islanda o članstvu u EU poklapa se sa rastućim bojaznima za bezbednost zemlje koja nema svoju vojsku i oslanja se na NATO kada je reč o odbrani, piše danas briselski portal Politiko. Vladajuća koalicija u Rejkjaviku obećala je referendum o ponovnom pokretanju pristupnih pregovora sa EU do 2027. ali se nakon Trampovog uvođenja carina i pretnji aneksijom Grenlanda taj rok sada skraćuje. Do ubrzavanja dolazi nakon niza poseta političara EU
