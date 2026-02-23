Island razmatra referendum o pripajanju EU! Odluka bi mogla da padne vrlo brzo, proces je drastično ubrzan, dobrim delom i zbog Trampa!

Island razmatra održavanje referenduma o ponovnom pokretanju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji već u avgustu, prema navodima upućenih izvora portala Politico.

Vladajuća koalicija je ranije obećala glasanje do 2027, ali je proces ubrzan zbog geopolitičkih tenzija, uključujući američke carine Islandu i izjave američkog predsednika Donalda Trampa o pripajanju Grenlanda. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da se razgovor o proširenju sve više tiče bezbednosti i geopolitičke stabilnosti. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sastala se u Briselu sa islandskom premijerkom Kristun Frostadotir i
