Studenti iz Aranđelovca najavili jedinstvenu studentsku listu na lokalnim izborima

Uz sloga – Do pobede na lokalnim izborima, studenti iz Aranđelovca najavili su jedinstvenu studentsku listu na predstojećim lokalnim izborima koji su danas raspisani.

Podsetimo da je predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, raspisala redovne lokalne izbore za odbornike skupština u devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart ove godine. Redovni lokalni izbori biće održani u Aranđelovcu, Smederevskoj Palanci, Boru, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževacu, Kuli, Lučanima i Majdanpeku.