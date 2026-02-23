Malo toplije i suvo, temperature do 17 stepeniU Srbiji danas malo toplije i suvo, temperature do 17 stepen

Jug press pre 1 sat
Malo toplije i suvo, temperature do 17 stepeniU Srbiji danas malo toplije i suvo, temperature do 17 stepen

BEOGRAD-LESKOVAC-VRANJE-NIŠ Vreme će danas u prvom delu dana u većem delu Srbije biti umereno do potpuno oblačno, a ujutru na jugu i jugoistoku pretežno vedro uz slab mraz, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana i posle podne biće promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 17 stepeni. Kratkotrajna kiša očekuje se lokalno na severoistoku i istoku zemlje, kao i u Braničevskom okrugu. Duvaće vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, a kasno uveče i tokom noći na severu zemlje meteorolozi očekuju jače naoblačenje sa kišom. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i suvo, a u najtoplijem delu dana temperatura će se
Otvori na jugpress.com

Povezane vesti »

Narednih dana nam stiže velika promena: RHMZ otkriva kada očekujemo početak prolećnog vremena

Narednih dana nam stiže velika promena: RHMZ otkriva kada očekujemo početak prolećnog vremena

Mondo pre 59 minuta
Spremite se! Kiša u naredna 2 sata očekuje ove delove Srbije

Spremite se! Kiša u naredna 2 sata očekuje ove delove Srbije

Telegraf pre 49 minuta
Oblačno i toplije, temperatura do 14 stepeni

Oblačno i toplije, temperatura do 14 stepeni

Glas Zaječara pre 1 sat
Pred nama toplije vreme

Pred nama toplije vreme

Ozon press pre 1 sat
Danas oblačno i toplije sa slabim vetrom

Danas oblačno i toplije sa slabim vetrom

Serbian News Media pre 1 sat
Malo toplije, ali stiže kiša: Evo kakvo nas vreme očekuje u ponedeljak i narednih sedam dana

Malo toplije, ali stiže kiša: Evo kakvo nas vreme očekuje u ponedeljak i narednih sedam dana

Glas juga pre 1 sat
U Srbiji danas malo toplije i suvo, temperature do 17 stepeni

U Srbiji danas malo toplije i suvo, temperature do 17 stepeni

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišLeskovacVranje

Društvo, najnovije vesti »

Otvoreno pismo Dašića novom UO medija UG: Kako ćete braniti redakcije od kontinuiranih kampanja blaćenja i političkih napada?…

Otvoreno pismo Dašića novom UO medija UG: Kako ćete braniti redakcije od kontinuiranih kampanja blaćenja i političkih napada?

N1 Info pre 24 minuta
Ministar prosvete: Peta beogradska gimnazija od sutra ima novog v. d. direktora koji može da smiri sukobe u kolektivu

Ministar prosvete: Peta beogradska gimnazija od sutra ima novog v. d. direktora koji može da smiri sukobe u kolektivu

Insajder pre 24 minuta
Predsednik Saveta roditelja Pete beogradske: Ukupno osam suspenzija

Predsednik Saveta roditelja Pete beogradske: Ukupno osam suspenzija

N1 Info pre 24 minuta
Otvoreno pismo Dašića novom UO medija UG: Kako ćete braniti redakcije od kontinuiranih kampanja blaćenja i političkih napada?…

Otvoreno pismo Dašića novom UO medija UG: Kako ćete braniti redakcije od kontinuiranih kampanja blaćenja i političkih napada?

Cenzolovka pre 4 minuta
Novosti osnovale novi nedeljnik, Gradimir Banković 11. lokalni portal

Novosti osnovale novi nedeljnik, Gradimir Banković 11. lokalni portal

Cenzolovka pre 14 minuta