Malo toplije i suvo, temperature do 17 stepeniU Srbiji danas malo toplije i suvo, temperature do 17 stepen

BEOGRAD-LESKOVAC-VRANJE-NIŠ Vreme će danas u prvom delu dana u većem delu Srbije biti umereno do potpuno oblačno, a ujutru na jugu i jugoistoku pretežno vedro uz slab mraz, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana i posle podne biće promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 17 stepeni. Kratkotrajna kiša očekuje se lokalno na severoistoku i istoku zemlje, kao i u Braničevskom okrugu. Duvaće vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, a kasno uveče i tokom noći na severu zemlje meteorolozi očekuju jače naoblačenje sa kišom. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i suvo, a u najtoplijem delu dana temperatura će se