Francuzi ubeđuju Mađare da ne blokiraju sankcije Rusiji! "Radimo na prevazilaženju te prepreke"

Kurir pre 47 minuta  |  Beta)
Francuzi ubeđuju Mađare da ne blokiraju sankcije Rusiji! "Radimo na prevazilaženju te prepreke"

Šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro izjavio je danas da će pokušati da odvrati Mađarsku od namere da stavi veto na usvajanje 20. paketa evropskih sankcija Rusiji, preneo je pariski list Mond.

Upitan o najavi mađarske vlade da će u ponedeljak staviti veto na usvajanje 20. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, Baro je novinarima rekao da se radi na prevazilaženju te prepreke, kao što se to činilo u prošlosti. Baro je dodao da je normalno da postoje razlike u mišljenjima među državama članicama EU. "Važno je da možemo da vodimo debate i da se uključimo u dijalog kako bismo izgladili ove razlike i pronašli zajednički jezik", rekao je francuski
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Putin: Rusija će nastaviti da povećava potencijal i borbenu gotovost oružanih snaga

Putin: Rusija će nastaviti da povećava potencijal i borbenu gotovost oružanih snaga

Insajder pre 4 sati
Novi START, stari Tramp

Novi START, stari Tramp

Radar pre 4 sati
Putin: Rusija će povećavati potencijal i borbenu gotovost oružanih snaga

Putin: Rusija će povećavati potencijal i borbenu gotovost oružanih snaga

Politika pre 4 sati
"Rusija planira nove terorističke napade" Dramatično večernje upozorenje Zelenskog: "Dobili smo izveštaje..."

"Rusija planira nove terorističke napade" Dramatično večernje upozorenje Zelenskog: "Dobili smo izveštaje..."

Blic pre 5 sati
Nova runda pregovora o Ukrajini? Otkriven mogući datum sastanka

Nova runda pregovora o Ukrajini? Otkriven mogući datum sastanka

Blic pre 5 sati
Zelenski smatra napad u Lavovu terorističkim

Zelenski smatra napad u Lavovu terorističkim

Danas pre 7 sati
Ulice Evrope postaju ratna zona?! Procurili tajni planovi, panika se širi: Crni scenario iz Amerike se preliva na EU

Ulice Evrope postaju ratna zona?! Procurili tajni planovi, panika se širi: Crni scenario iz Amerike se preliva na EU

Blic pre 7 sati

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaEURusijaMađarskaFrancuskaSankcije Rusiji

Svet, najnovije vesti »

Francuzi ubeđuju Mađare da ne blokiraju sankcije Rusiji! "Radimo na prevazilaženju te prepreke"

Francuzi ubeđuju Mađare da ne blokiraju sankcije Rusiji! "Radimo na prevazilaženju te prepreke"

Kurir pre 47 minuta
Francuska pozvala na raport Kušnera! Sporna je Trampova izjava o ubijenom aktivisti

Francuska pozvala na raport Kušnera! Sporna je Trampova izjava o ubijenom aktivisti

Kurir pre 1 sat
Francuska će pozvati ambasadora SAD na razgovor zbog Deranka

Francuska će pozvati ambasadora SAD na razgovor zbog Deranka

Politika pre 2 sata
Vlada Grenlanda blokirala Trampa! On ponudio pomoć, oni mu rekli: "Ne, hvala!"

Vlada Grenlanda blokirala Trampa! On ponudio pomoć, oni mu rekli: "Ne, hvala!"

Kurir pre 3 sata
SAD upozorile na terorističku pretnju u Obali Slonovače i turistička mesta

SAD upozorile na terorističku pretnju u Obali Slonovače i turistička mesta

Politika pre 3 sata