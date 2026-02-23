Francuzi ubeđuju Mađare da ne blokiraju sankcije Rusiji! "Radimo na prevazilaženju te prepreke"

Šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro izjavio je danas da će pokušati da odvrati Mađarsku od namere da stavi veto na usvajanje 20. paketa evropskih sankcija Rusiji, preneo je pariski list Mond.

Upitan o najavi mađarske vlade da će u ponedeljak staviti veto na usvajanje 20. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, Baro je novinarima rekao da se radi na prevazilaženju te prepreke, kao što se to činilo u prošlosti. Baro je dodao da je normalno da postoje razlike u mišljenjima među državama članicama EU. "Važno je da možemo da vodimo debate i da se uključimo u dijalog kako bismo izgladili ove razlike i pronašli zajednički jezik", rekao je francuski