Advokati u trodnevnoj obustavi rada zbog “Mrdićevih zakona“

Morava info pre 1 sat  |  Tanjug, FoNet
Danas je počela trodnevna obustava rada Advokatske komore Srbije (AKS) koja će trajati do 25. februara zbog usvajanja izmena seta pravosudnih zakona.

U odluci koja je objavljena na sajtu AKS datiranoj na 11. februar Komora je pozvala nadležne organe da preduzmu „mere iz svoje nadležnosti i stave van snage usvojeni set izmena pravosudnih zakona“. U obrazloženju odluke navodi se da stupanje na snagu pomenutih izmena zakona predstavlja „ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i sloboda svih građana Srbije“, kao i da je „nedopustivo“ to što su izmene usvojene bez javne rasprave i učešća predstavnika profesije. Set
