Vreme danas: Oblačno i toplije sa slabim vetrom

Nedeljnik pre 1 sat
Vreme u Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, malo toplije i suvo, a samo na jugu zemlje ujutro vedro uz slab mraz, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar zapadnih pravaca, sa jutarnjom temperaturom od -3 na jugu i jugoistoku zemlje, do sedam u Beogradu, a najvišom dnevnom od 13 do 17 stepeni. Krajem dana i tokom noći na severu zemlje se očekuje naoblačenje sa kišom. Vreme u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i suvo. Duvaće slab vetar zapadnih pravaca, a jutarnja temperatura će biti oko sedam, dok će najviša dnevna biti oko 15 stepeni, sa naoblačenjem i kišom tokom noći.
Ozon press pre 27 minuta
Serbian News Media pre 27 minuta
Glas juga pre 8 minuta
Insajder pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Vesti online pre 1 sat
NIN pre 32 minuta
Danas pre 28 minuta
BBC News pre 23 minuta
Peščanik pre 22 minuta
OK radio pre 2 minuta
Serbian News Media pre 17 minuta