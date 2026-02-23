EU: Potrebna nam je jasna slika u vezi sa trgovinom sa SAD

Evropskoj uniji potrebna je jasna situacija u trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon presude Vrhovnog suda te zemlje da se ukinu carine američkog predsednika Donalda Trampa od deset odsto koje je uveo prošle godine, izjavio je danas portparol EU za trgovinu Olof Gil. "Mislim da je sasvim fer reći da potpuno jasna situacija o tome šta ti događaji znače za trgovinske odnose između EU i SAD predstavlja apsolutni minimum koji je potreban da bismo mi kao EU