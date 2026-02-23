Počinje Uskršnji post: Verovanja i običaji

Ozon pre 1 sat
Počinje Uskršnji post: Verovanja i običaji

Pravoslavni vernici danas obeležavaju početak Uskršnjeg posta, koji se naziva i Veliki, Veligdanski i Časni post, zbog svoje dužine i duhovnog značaja.

Ovaj post predstavlja pripremu za Vaskrs, najveći hrišćanski praznik, i traje ukupno 48 dana. Uskršnji post uvek počinje u ponedeljak, a prvi dan i prva sedmica nazivaju se Čista nedelja. Prema narodnom verovanju, u ovom periodu treba očistiti dom i započeti važne poslove, jer se smatra da će sve što tada počne biti uspešno. Iako se post najčešće vezuje za uzdržavanje od mrsne hrane, suština posta je, prema crkvenom učenju, mnogo šira. Tokom Velikog posta vernici
