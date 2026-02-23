Sutra u Novom Sadu moguća kiša, a onda nekoliko sunčanih dana

Utorak će u Novom Sadu biti nestabilan, uz moguću kišu.

Temperatura će se kretati od 5 do 13 stepeni. Duvaće slab i umeren, povremeno i jak zapadni i severozapadni. Sreda će biti vedrija i suva. Minimalna temperatura biće 1, a maksimalna dnevna 14 stepeni. Četvrtak će biti pretežno sunčan, uz temperaturu od 0 do 14 stepeni. Petak minimalno oblačniji, ali i malo topliji, pa će temperatura biti od 1 do 15 stepeni. U subotu takođe umereno oblačno, uz temperaturu od 2 do 15 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak, 24.