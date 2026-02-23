EU obustavlja ratifikaciju trgovinskog sporazuma sa SAD zbog Trampovih carina

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
EU obustavlja ratifikaciju trgovinskog sporazuma sa SAD zbog Trampovih carina

BRISEL - Evropska unija planira da privremeno obustavi ratifikaciju trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog neizvesnosti oko carina koje je uveo predsednik Donald Trump.

Glavne političke grupacije u Evropskom parlamentu najavile su da će obustaviti rad na odobravanju sporazuma, nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država poništio Trampovu odluku o primeni recipročnih carina širom sveta, prenosi Blumberg. Tramp je nakon odluke suda najavio uvođenje globalne tarife od 10 odsto, koju je potom povećao na 15 odsto, što je izazvalo neizvesnost među američkim trgovinskim partnerima i dodatnu ekonomsku turbulenciju. Glavni
Ključne reči

Evropska UnijaVrhovni SudTrgovinski sporazumBriselEU

