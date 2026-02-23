Ministarka rudarstva i energetike najavljuje prvu nuklearnu elektranu u Srbiji do 2040. godine

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da Srbija u pripremnoj fazi razvoja svog nuklearnog programa sarađuje s francuskom kompanijom EDF, ali da je otvorena za saradnju i s drugim nosiocima tehnologija.

Prema njenim riječima, prva nuklearna elektrana u Srbiji mogla bi biti na mreži do 2040. godine. Na sastanku sa delegacijom ruske državne korporacije Rosatom, koju je predvodio generalni direktor Aleksej Lihačov, ministarka Đedović Handanović je istakla da je planirano da prve dvije faze razvoja nuklearnog programa budu završene do 2032. godine. Do tada bi, kako je navela, trebalo da se dodatno razvije i tehnologija malih modularnih reaktora, što će i Srbiji