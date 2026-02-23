Ministarka rudarstva i energetike najavljuje prvu nuklearnu elektranu u Srbiji do 2040. godine

Slobodna Evropa pre 1 sat
Ministarka rudarstva i energetike najavljuje prvu nuklearnu elektranu u Srbiji do 2040. godine

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da Srbija u pripremnoj fazi razvoja svog nuklearnog programa sarađuje s francuskom kompanijom EDF, ali da je otvorena za saradnju i s drugim nosiocima tehnologija.

Prema njenim riječima, prva nuklearna elektrana u Srbiji mogla bi biti na mreži do 2040. godine. Na sastanku sa delegacijom ruske državne korporacije Rosatom, koju je predvodio generalni direktor Aleksej Lihačov, ministarka Đedović Handanović je istakla da je planirano da prve dvije faze razvoja nuklearnog programa budu završene do 2032. godine. Do tada bi, kako je navela, trebalo da se dodatno razvije i tehnologija malih modularnih reaktora, što će i Srbiji
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Posle 35 godina zabrane – Srbija kreće u nuklearnu eru: Ministarka otkriva kada možemo da očekujemo prvu nuklearku

Posle 35 godina zabrane – Srbija kreće u nuklearnu eru: Ministarka otkriva kada možemo da očekujemo prvu nuklearku

Moj Novi Sad pre 10 minuta
Vlada do kraja meseca formira Nacionalnu organizaciju za nuklearni program - Rosatom "dragocen partner" u pripremnoj fazi

Vlada do kraja meseca formira Nacionalnu organizaciju za nuklearni program - Rosatom "dragocen partner" u pripremnoj fazi

Ekapija pre 1 sat
Đedović Handanović sa generalnim direktorom Rosatoma o saradnji u oblasti nuklearne energije

Đedović Handanović sa generalnim direktorom Rosatoma o saradnji u oblasti nuklearne energije

Blic pre 1 sat
Srbija postavlja temelj za nuklearku! Do 2032. godine gotove dve faze nukelarnog programa

Srbija postavlja temelj za nuklearku! Do 2032. godine gotove dve faze nukelarnog programa

Kurir pre 1 sat
Đedović Handanović sa direktorom Rosatoma: Nuklearna elektrana na mreži do 2040. godine

Đedović Handanović sa direktorom Rosatoma: Nuklearna elektrana na mreži do 2040. godine

Insajder pre 2 sata
Đedović sa generalnim direktorom Rosatoma o saradnji u oblasti nuklearne energije

Đedović sa generalnim direktorom Rosatoma o saradnji u oblasti nuklearne energije

RTV pre 2 sata
Đedović Handanović sa direktorom Rosatoma: Nuklearna elektrana na mreži do 2040. godine

Đedović Handanović sa direktorom Rosatoma: Nuklearna elektrana na mreži do 2040. godine

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Rosatom

Ekonomija, najnovije vesti »

Trenutak nepažnje i ostajete bez para na računu: Policija upozorila na nove metode pljačke na bankomatima

Trenutak nepažnje i ostajete bez para na računu: Policija upozorila na nove metode pljačke na bankomatima

B92 pre 0 minuta
CLS: Najveće žrtve budžeta – prigradske opštine

CLS: Najveće žrtve budžeta – prigradske opštine

Mašina pre 35 minuta
NALED: I dalje nerešen status više od 50.000 državnih nepokretnosti

NALED: I dalje nerešen status više od 50.000 državnih nepokretnosti

Forbes pre 10 minuta
Još jedna uspešna promocija Pirota i peglane kobasice na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Još jedna uspešna promocija Pirota i peglane kobasice na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Plus online pre 25 minuta
Intervju: Građani zainteresovani u oblikovanje okoline, a Grad ne želi da ih uključi u odlučivanje

Intervju: Građani zainteresovani u oblikovanje okoline, a Grad ne želi da ih uključi u odlučivanje

Nova ekonomija pre 1 sat