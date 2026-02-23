"Mađarska neće podržati uvođenje novih sankcija Rusiji" Sijarto: To je kao da neka figura od štapića pokušava da pokaže svoje bicepse

Večernje novosti pre 2 sata
"Mađarska neće podržati uvođenje novih sankcija Rusiji" Sijarto: To je kao da neka figura od štapića pokušava da pokaže svoje…

MINISTAR spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je da će na dnevnom redu sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Briselu danas biti predlog za uvođenje novog paketa sankcija Rusiji, koji Mađarska neće podržati.

Foto: Profimedia Sijarto je u objavi na društvenim mrežama, neposredno pre odlaska na sastanak ministara spoljnih poslova EU u Briselu, rekao da Mađarska neće ništa odobriti dok se ne nastavi transport ruske nafte naftovodom "Družba" za mađarsku, koje je ranije prekinula Ukrajina, prenosi Magyar nemzet. On je kazao da je Mađarska jasno stavila do znanja da će, sve dok Ukrajina blokira isporuke ruske nafte preko naftovoda "Družba", čiji južni krak prelazi preko
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Mađarska blokira pomoć Ukrajini, Nemačka upozorava na izdaju evropskih ideala

Mađarska blokira pomoć Ukrajini, Nemačka upozorava na izdaju evropskih ideala

Biznis.rs pre 1 sat
Fon der Lajen i Košta neće „doneti poklone“ u Kijev – 20. paket sankcija i kredit EU blokirani

Fon der Lajen i Košta neće „doneti poklone“ u Kijev – 20. paket sankcija i kredit EU blokirani

Sputnik pre 1 sat
Fon der Lajen i Košta stižu u Kijev bez obećanih poklona

Fon der Lajen i Košta stižu u Kijev bez obećanih poklona

Politika pre 2 sata
Baro: Očekujem da će novi paket sankcija Rusiji biti usvojen, samo je pitanje kada

Baro: Očekujem da će novi paket sankcija Rusiji biti usvojen, samo je pitanje kada

Politika pre 2 sata
Kalas ne veruje da će danas biti napretka oko usvajanja 20. paketa sankcija Rusiji

Kalas ne veruje da će danas biti napretka oko usvajanja 20. paketa sankcija Rusiji

Serbian News Media pre 3 sata
"Ratne fanatike u Briselu nije briga za kolaps EU" Sijarto je potvrdio vesti od kojih je Evropa strahovala: Mađarska će reći…

"Ratne fanatike u Briselu nije briga za kolaps EU" Sijarto je potvrdio vesti od kojih je Evropa strahovala: Mađarska će reći ne!

Blic pre 3 sata
Evropski saveznici ogorčeni na Mađarsku zbog blokade sankcija Rusiji i pomoći Ukrajini

Evropski saveznici ogorčeni na Mađarsku zbog blokade sankcija Rusiji i pomoći Ukrajini

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaBriselNaftovodEURusijaMađarskanaftaSankcije Rusiji

Svet, najnovije vesti »

Strategija ruske liberalne elite je jasna: Pomirite se sa Putinom

Strategija ruske liberalne elite je jasna: Pomirite se sa Putinom

Danas pre 35 minuta
Izaslanica EU za Ukrajinu: Zbog ruskih ratnih zločina civili u Kijevu se smrzavaju

Izaslanica EU za Ukrajinu: Zbog ruskih ratnih zločina civili u Kijevu se smrzavaju

RTV pre 5 minuta
Makron pozvao EU da nastavi usvajanje novih sankcija Rusiji

Makron pozvao EU da nastavi usvajanje novih sankcija Rusiji

Nova pre 15 minuta
Rob Jeten i zvanično najmlađi premijer u istoriji Holandije

Rob Jeten i zvanično najmlađi premijer u istoriji Holandije

Nova pre 20 minuta
U Varšavi uhapšen Crnogorac po poternici Litvanije kao kineski špijun

U Varšavi uhapšen Crnogorac po poternici Litvanije kao kineski špijun

N1 Info pre 14 minuta