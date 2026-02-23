Mađarska blokira pomoć Ukrajini, Nemačka upozorava na izdaju evropskih ideala

Sukob u EU

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) optužio je Mađarsku da blokadom važnog zajma Evropske unije za Ukrajinu žrtvuje sopstvene ideale i interese. „Ne verujem da je ispravno da Mađarska izdaje svoju sopstvenu borbu za slobodu, za evropski suverenitet“, izjavio je Vadeful na marginama sastanka ministara spoljnih poslova EU u Briselu, prenosi DPA. Mađarska pozicija ga, rekao je, iznenađuje. „Pristupićemo Mađarskoj argumentima i