Mađarska blokira pomoć Ukrajini, Nemačka upozorava na izdaju evropskih ideala

Biznis.rs pre 5 sati  |  Redakcija Biznis.rs
Sukob u EU

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) optužio je Mađarsku da blokadom važnog zajma Evropske unije za Ukrajinu žrtvuje sopstvene ideale i interese. „Ne verujem da je ispravno da Mađarska izdaje svoju sopstvenu borbu za slobodu, za evropski suverenitet“, izjavio je Vadeful na marginama sastanka ministara spoljnih poslova EU u Briselu, prenosi DPA. Mađarska pozicija ga, rekao je, iznenađuje. „Pristupićemo Mađarskoj argumentima i
Košta pozvao Orbana da poštuje sporazum EU o zajmu Ukrajini od 90 milijardi evra

Insajder pre 1 sat
Kalaš: EU verovatno neće postići dogovor o uvođenju novih sankcija Rusiji zbog Mađarske (video)

Blic pre 1 sat
Košta pozvao Orbana da poštuje sporazum EU o zajmu Ukrajini od 90 milijardi evra

Politika pre 1 sat
Kalas: Evropska unija bez dogovora o uvođenju 20. paketa sankcija Rusiji

RTV pre 2 sata
Fon der Lajen i Košta neće „doneti poklone“ u Kijev – 20. paket sankcija i kredit EU blokirani

Sputnik pre 6 sati
Fon der Lajen i Košta stižu u Kijev bez obećanih poklona

Politika pre 7 sati
Baro: Očekujem da će novi paket sankcija Rusiji biti usvojen, samo je pitanje kada

Politika pre 6 sati
Evropska UnijaUkrajinaBriselEUNemačkaMađarskaPomoć

Bela kuća: I za uvoz iz EU će se primenjivati carina od 15 procenata

Danas pre 14 minuta
EU nije usvojila nove sankcije Rusiji ni novu veliku pozajmicu Ukrajini zbog protivljenja Mađarske

Danas pre 59 minuta
Analiza bivšeg šefa diplomatije Češke povodom četiri godine od ruske invazije: Šta znači pobeda Ukrajine?

Danas pre 59 minuta
Evropski parlament suspendovao trgovinski sporazum sa SAD

Danas pre 1 sat
Uhapšen Piter Mendelson, bivši britanski ambasador u SAD koji je povezan s Epstinom

Danas pre 1 sat