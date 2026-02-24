Blokirana cela Srbija, odsudna bitka za srpsko selo Stefan proizvodi mleko, ali mora da radi u fabrici i vozi kamion: „Kriza u mlekarstvu nikad gora, poravnaće nas“

Danas je blokirana cela Srbija. Poljoprivrednici koji već 14 dana blokiraju puteve, radikalizovali su svoj protest blokadom 42 magistralna puta u Srbiji. Odluku o radikalizaciji, predstavnici 32 poljoprivredna udruženja doneli su na zajedničkom sastanku koji je održan 21. februara na blokadi Ibarske magistrale u Mrčajevcima. Takovo Kako su poljoprivrednici prethodno najavili, od 10.00 časova istovremeno su blokirali brojne magistralne, regionalne i lokalne puteve u