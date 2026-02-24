Nove globalne carine SAD od 10 odsto stupile na snagu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Nove globalne carine SAD od 10 odsto stupile na snagu

VAŠINGTON - Nove globalne carine predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa od 10 odsto stupile su danas na snagu, nekoliko sati nakon što je Vrhovni sud poništio njegove prvobitne sveobuhvatne ovlasti za uvođenje tarifa, objavio je Blumberg.

Tramp je prošlog petka potpisao izvršnu naredbu kojom se uvodi osnovna stopa od 10 odsto, dok je Bela kuća najavila rad na formalnoj naredbi koja bi podigla globalnu carinu na 15 odsto, ali rok za sprovođenje još nije utvrđen. Carine se primenjuju prema Članu 122 Zakona o trgovini iz 1974. godine, što omogućava predsedniku SAD da uvede takse do 150 dana bez odobrenja Kongresa. Naredba zadržava izuzeća za robu u skladu sa Severnoameričkim sporazumom o slobodnoj
Danas pre 1 sat
Vranje news pre 1 sat
Vesti online pre 1 sat
Blic pre 1 sat
NIN pre 48 minuta
Euronews pre 53 minuta
Politika pre 1 sat
