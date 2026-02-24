U Kijevu počeo sastanak Koalicije voljnih, među zvaničnicima Košta, Fon der Lajen, premijeri zemalja EU...

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
U Kijevu počeo sastanak Koalicije voljnih, među zvaničnicima Košta, Fon der Lajen, premijeri zemalja EU...

KIJEV - Sastanak Koalicije voljnih počeo je danas u Kijevu.

Premijer Velike Britanije Kir Starmer, koji se skupu pridružio onlajn, naglasio je da mora da se pomogne Ukrajini da se odbrani, preneo je Ukrinform. "Činjenica da su pregovori u toku ne znači da ne treba da pomognemo Ukrajini. Vrlo dobro razumemo da (ruski predsednik Vladimir) Putin pokušava da odugovlači pregovore, da postoji samo jedna osoba koja stoji na putu napretka u pregovorima, a ta osoba je Putin", rekao je Starmer. Ukupno, lideri iz 36 zemalja učestvuju
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Sastanak Koalicije voljnih na četvrtu godišnjic rata Ukrajine i Rusije: Lideri iz 36 zemalja učestvuju, 11 došlo u Kijev

Sastanak Koalicije voljnih na četvrtu godišnjic rata Ukrajine i Rusije: Lideri iz 36 zemalja učestvuju, 11 došlo u Kijev

Newsmax Balkans pre 6 minuta
Evropski lideri: „Cilj EU je sveobuhvatan, pravedan i trajni mir za Ukrajinu“

Evropski lideri: „Cilj EU je sveobuhvatan, pravedan i trajni mir za Ukrajinu“

Serbian News Media pre 45 minuta
Zelenski pozvao EU da odblokira zajam i odredi jasan datum za članstvo

Zelenski pozvao EU da odblokira zajam i odredi jasan datum za članstvo

N1 Info pre 1 sat
EU nastavlja da podržava Ukrajinu, novih 60 milijardi evra za ukrajinsku vojsku

EU nastavlja da podržava Ukrajinu, novih 60 milijardi evra za ukrajinsku vojsku

Serbian News Media pre 40 minuta
Počeo sastanak Koalicije voljnih u Kijevu: Stiglo 11 visokih zvaničnika povodom četvrte godišnjice rata

Počeo sastanak Koalicije voljnih u Kijevu: Stiglo 11 visokih zvaničnika povodom četvrte godišnjice rata

Newsmax Balkans pre 36 minuta
Evropski lideri: Cilj Evropske unije je sveobuhvatan, pravedan i trajni mir za Ukrajinu

Evropski lideri: Cilj Evropske unije je sveobuhvatan, pravedan i trajni mir za Ukrajinu

NIN pre 2 sata
Četiri godine od početka rata u Ukrajini: Sukobi i dalje traju, mirovni pregovori bez epiloga

Četiri godine od početka rata u Ukrajini: Sukobi i dalje traju, mirovni pregovori bez epiloga

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaEUVelika BritanijaEvropska komisijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Trgovinski sporazumi i carinska politika SAD pod pritiskom odluka Vrhovnog suda i reakcija EU

Trgovinski sporazumi i carinska politika SAD pod pritiskom odluka Vrhovnog suda i reakcija EU

Naslovi.ai pre 11 minuta
Groznica na Kapitolu: Amerikance ne zanimaju Trumpove geopolitičke pobede

Groznica na Kapitolu: Amerikance ne zanimaju Trumpove geopolitičke pobede

Bloomberg Adria pre 15 minuta
Nije se odazvao na poziv: Trampov diplomata u Parizu i otac Kušnera u kazni

Nije se odazvao na poziv: Trampov diplomata u Parizu i otac Kušnera u kazni

Danas pre 21 minuta
Metsola potpisala zajam podrške od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Metsola potpisala zajam podrške od 90 milijardi evra za Ukrajinu

RTV pre 1 minut
Ukrajina će dobijati gas preko terminala na nemačkom ostrvu Rigen

Ukrajina će dobijati gas preko terminala na nemačkom ostrvu Rigen

RTV pre 26 minuta