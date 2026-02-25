Zvanično: Prosečna plata u Bujanovcu 85.500 dinara

Bujanovac, 25. februar 2026. Prosečna plata u opštini Bujanovac u decembru 2025. iznosila je 85.445 dinara, što je za 38.000 manje od zvaničnog republičkog proseka koji je u decembru iznosio 124.089 dinara, pokazuju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Preševo je sa prosečnom zaradom od 78.441 i dalje na poslednjem mestu u Pčinjskom okrugu, a najveću prosečnu platu u decembru imali su stanovnici Vranja i ona je iznosila 96.114 dinara. Iza njih su