Zvanično: Prosečna plata u Bujanovcu 85.500 dinara

Bujanovačke pre 3 sata
Zvanično: Prosečna plata u Bujanovcu 85.500 dinara
Bujanovac, 25. februar 2026. Prosečna plata u opštini Bujanovac u decembru 2025. iznosila je 85.445 dinara, što je za 38.000 manje od zvaničnog republičkog proseka koji je u decembru iznosio 124.089 dinara, pokazuju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Preševo je sa prosečnom zaradom od 78.441 i dalje na poslednjem mestu u Pčinjskom okrugu, a najveću prosečnu platu u decembru imali su stanovnici Vranja i ona je iznosila 96.114 dinara. Iza njih su
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Negativan prirodni priraštaj na početku 2026: U januaru duplo više umrlih nego rođenih u Srbiji

Negativan prirodni priraštaj na početku 2026: U januaru duplo više umrlih nego rođenih u Srbiji

Ozon pre 1 sat
RZS: Prosečna plata u Sremskoj Mitrovici 107.562 dinara – evo koliko se zarađuje u Sremu

RZS: Prosečna plata u Sremskoj Mitrovici 107.562 dinara – evo koliko se zarađuje u Sremu

Ozon pre 1 sat
Zavod za statistiku: Prosečna plata u Nišu blizu 120 hiljada dinara

Zavod za statistiku: Prosečna plata u Nišu blizu 120 hiljada dinara

Južne vesti pre 3 sata
Na jugu Srbije najveće plate u niškoj opštini Medijana, najmanje u Preševu

Na jugu Srbije najveće plate u niškoj opštini Medijana, najmanje u Preševu

NIN pre 2 sata
Pad broja rođenih i rast smrtnosti u Srbiji u januaru 2026. godine

Pad broja rođenih i rast smrtnosti u Srbiji u januaru 2026. godine

Insajder pre 3 sata
Mali: Prosečna plata u istoriji Srbije prvi put iznad 1.000 evra

Mali: Prosečna plata u istoriji Srbije prvi put iznad 1.000 evra

NIN pre 3 sata
Srbija od 2012. do 2025. ostala bez 580.000 stanovnika, u januaru ove godine više umrlih nego rođenih

Srbija od 2012. do 2025. ostala bez 580.000 stanovnika, u januaru ove godine više umrlih nego rođenih

Jugmedia pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeBujanovacPreševoProsečna plataZavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Sve je spremno za 33. Kopaonik biznis forum: Najznačajniji poslovni događaj u regionu od 1. do 4. marta

Sve je spremno za 33. Kopaonik biznis forum: Najznačajniji poslovni događaj u regionu od 1. do 4. marta

B92 pre 1 minut
Olimpijski sportisti već zarađuju na svojoj opremi, odelo Jute Lirdam prebacilo 8.000 evra

Olimpijski sportisti već zarađuju na svojoj opremi, odelo Jute Lirdam prebacilo 8.000 evra

Forbes pre 1 sat
EU menja pravila za Temu i Shein pakete - stižu li i veće cene?

EU menja pravila za Temu i Shein pakete - stižu li i veće cene?

Kamatica pre 26 minuta
Najveća prevara u istoriji avijacije: Bivši di-džej švercovao 60.000 lažnih delova za Boing i Erbas, prizemljene flote širom…

Najveća prevara u istoriji avijacije: Bivši di-džej švercovao 60.000 lažnih delova za Boing i Erbas, prizemljene flote širom sveta

Blic pre 6 minuta
Kamatne stope na hipoteke u SAD pale na najniži nivo od septembra 2022.

Kamatne stope na hipoteke u SAD pale na najniži nivo od septembra 2022.

Biznis.rs pre 11 minuta