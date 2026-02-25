Mali: Prosečna plata u istoriji Srbije prvi put iznad 1.000 evra

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je prosečna plata prvi put u istoriji u Srbiji iznad 1.000 evra i istakao da je to uspeh svih građana Srbije, kojima je zahvalio na poverenju koje su ukazali i koje ukazuju, kako je rekao, odgovornom sprovođenju ekonomske politike.

Ministar Mali je u izjavi medijima podsetio da je Zavod za statistiku Republike Srbije danas izašao sa, kako je naveo, izuzetnim podatkom, a to je da je u decembru prošle godine po prvi put u istoriji prosečna plata u Srbiji prešla iznos od 1.000 evra. "Da budem precizan, prosečna zarada u Srbiji u decembru mesecu iznosila je 124.089 dinara, što prevedeno u evre iznosi 1.057 evra. Ovo je prvi put u istoriji naše zemlje da nam je plata prešla taj magični nivo od