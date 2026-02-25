Na jugu Srbije najveće plate u niškoj opštini Medijana, najmanje u Preševu

Na jugu Srbije najveća prosečna neto zarada u decembru 2025. godine bila je u niškoj opštini Medijana i iznosila je 132.861 dinar, a najniža u Preševu u iznosu od 78.411 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Prosečna neto plata na području Grada Niša u decembru, kako se navodi, iznosila je 119.716 dinara, a u četiri od pet gradskih niških opština prosečne zarade premašile su 100.000 dinara. Navedeno je da taj prosek nije premašen jedino na području Niške Banje (97.945 dinara). U opštini Pantelej prosečna zarada je bila 118.878 dinara, zatim Palilula 111.622 dinara i opština Crveni krst s prosekom od 101.241 dinar. RZS je objavio da ni jedna opština u dva okruga na jugu