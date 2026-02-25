Kakvo nas vreme danas očekuje?

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Vreme u Srbiji danas će biti promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 11 do 15 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne biće nešto više oblačnosti u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a tek ponegde su moguće sasvim slabe kratkotrajne padavine. Duvaće slab i umeren vetar, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Do kraja februara i početkom marta biće pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 10 do 17
