Danka Nešović potvrdila da postaje pomoćnica ministra prosvete

Insajder pre 9 sati
Danka Nešović potvrdila da postaje pomoćnica ministra prosvete

Doskorašnja vršiteljka dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović izjavila je danas FoNetu da će ubuduće obavljati funkciju pomoćnika ministra prosvete zaduženog za srednje obrazovanje.

Ona je rekla da ostaje u domenu srednjeg obrazovanja, kojim se bavila i sa doskorašnje pozicije. Upitana šta će biti njen glavni zadatak na novoj poziciji, Danka Nešović je odgovorila: "O tom - potom, bićete na vreme obavešteni o svim daljim koracima". Danka Nešović je novom kolegi koji je juče izabran na mesto vršioca dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Ognjenu Mrvaljeviću, kao i svim kolegama u toj školi poželela mnogo seće u radu. "Nadam se da će sve
