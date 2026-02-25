Bivša direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović postavljena za pomoćnicu ministra prosvete

Doskorašnja vršiteljka dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović izjavila je FoNetu da će ubuduće obavljati funkciju pomoćnika ministra prosvete zaduženog za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih. Prethodno je sa te funkcije razrešena Anđelka Marković.

Ona je rekla da ostaje u domenu srednjeg obrazovanja, kojim se bavila i sa doskorašnje pozicije. Upitana šta će biti njen glavni zadatak na novoj poziciji, Danka Nešović je odgovorila: "O tom - potom, bićete na vreme obavešteni o svim daljim koracima". Danka Nešović je novom kolegi koji je u utorak izabran na mesto vršioca dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Ognjenu Mrvaljeviću, kao i svim kolegama u toj školi poželela mnogo sreće u radu. "Nadam se da će