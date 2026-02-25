Posle odlikovanja i unapređenje: Danka Nešović pomoćnica ministra prosvete

Danka Nešović, doskorašnja v. d. direktorka Pete beogradske gimnazije, biće nova pomoćnica ministra Dejana Vuka Stankovića

Doskorašnja vršiteljka dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović izjavila je FoNetu da će ubuduće obavljati funkciju pomoćnice ministra prosvete i biće zadužena za srednje obrazovanje. Ona je rekla da ostaje u domenu srednjeg obrazovanja, kojim se bavila i sa doskorašnje pozicije. Upitana šta će biti njen glavni zadatak na novoj poziciji, Danka Nešović je odgovorila: „O tom – potom, bićete na vreme obavešteni o svim daljim koracima”. Danka Nešović