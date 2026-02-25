Posle odlikovanja i unapređenje: Danka Nešović pomoćnica ministra prosvete

Vreme pre 7 sati
Posle odlikovanja i unapređenje: Danka Nešović pomoćnica ministra prosvete

Danka Nešović, doskorašnja v. d. direktorka Pete beogradske gimnazije, biće nova pomoćnica ministra Dejana Vuka Stankovića

Doskorašnja vršiteljka dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović izjavila je FoNetu da će ubuduće obavljati funkciju pomoćnice ministra prosvete i biće zadužena za srednje obrazovanje. Ona je rekla da ostaje u domenu srednjeg obrazovanja, kojim se bavila i sa doskorašnje pozicije. Upitana šta će biti njen glavni zadatak na novoj poziciji, Danka Nešović je odgovorila: „O tom – potom, bićete na vreme obavešteni o svim daljim koracima”. Danka Nešović
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Zvanično: Vlada Srbije imenovala Lady Dron Danku za pomoćnicu ministra prosvete na šest meseci

Zvanično: Vlada Srbije imenovala Lady Dron Danku za pomoćnicu ministra prosvete na šest meseci

Nedeljnik pre 4 sati
Bivša direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović postavljena za pomoćnicu ministra prosvete

Bivša direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović postavljena za pomoćnicu ministra prosvete

Newsmax Balkans pre 4 sati
Doskorašnja direktorka "Pete" gimnazije Danka Nešović postala pomoćnica ministra

Doskorašnja direktorka "Pete" gimnazije Danka Nešović postala pomoćnica ministra

N1 Info pre 7 sati
Danka Nešović potvrdila da postaje pomoćnica ministra prosvete

Danka Nešović potvrdila da postaje pomoćnica ministra prosvete

Insajder pre 7 sati
Danka Nešović: Biću pomoćnik ministra prosvete

Danka Nešović: Biću pomoćnik ministra prosvete

Nedeljnik pre 7 sati
Danka Nešović, bivša direktorka Pete beogradske gimnazije, prelazi u Ministarstvo prosvete kao pomoćnik ministra

Danka Nešović, bivša direktorka Pete beogradske gimnazije, prelazi u Ministarstvo prosvete kao pomoćnik ministra

Blic pre 8 sati
Danka Nešović postala pomoćnica Dejana Vuka Stankovića

Danka Nešović postala pomoćnica Dejana Vuka Stankovića

Nova pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteDejan Vuk Stanković

Beograd, najnovije vesti »

Ako parkirate u Beogradu morate znati: Uvodi se nova, stroga zabrana, a kazne idu i do 150.000 dinara

Ako parkirate u Beogradu morate znati: Uvodi se nova, stroga zabrana, a kazne idu i do 150.000 dinara

Dnevnik pre 35 minuta
Uskoro se uvodi nova, stroga zabrana i tiče se parkiranja u Beogradu, a kazne idu i do 150.000 dinara

Uskoro se uvodi nova, stroga zabrana i tiče se parkiranja u Beogradu, a kazne idu i do 150.000 dinara

Blic pre 1 sat
(Foto) Popodnevni špic paralisao Beograd! Mostovi zakrčeni, udesi otežavaju saobraćaj: Izbegavajte ove delove prestonice

(Foto) Popodnevni špic paralisao Beograd! Mostovi zakrčeni, udesi otežavaju saobraćaj: Izbegavajte ove delove prestonice

Blic pre 2 sata
​Od sutra izmena u radu linija 20 i 312

​Od sutra izmena u radu linija 20 i 312

Politika pre 2 sata
Školica engleskog za osnovce: Besplatan program za najmlađe Voždovčane

Školica engleskog za osnovce: Besplatan program za najmlađe Voždovčane

Večernje novosti pre 2 sata