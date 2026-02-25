Doskorašnja direktorka "Pete" gimnazije Danka Nešović postala pomoćnica ministra

N1 Info pre 6 sati  |  FoNet
Doskorašnja direktorka "Pete" gimnazije Danka Nešović postala pomoćnica ministra

Doskorašnja vršiteljka dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović izjavila je danas FoNetu da će ubuduće obavljati funkciju pomoćnika ministra prosvete zaduženog za srednje obrazovanje.

Ona je rekla da ostaje u domenu srednjeg obrazovanja, kojim se bavila i sa doskorašnje pozicije. Upitana šta će biti njen glavni zadatak na novoj poziciji, Danka Nešović je odgovorila: "O tom - potom, bićete na vreme obavešteni o svim daljim koracima". Danka Nešović je novom kolegi koji je juče izabran na mesto vršioca dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Ognjenu Mrvaljeviću, kao i svim kolegama u toj školi poželela mnogo seće u radu. "Nadam se da će sve
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Zvanično: Vlada Srbije imenovala Lady Dron Danku za pomoćnicu ministra prosvete na šest meseci

Zvanično: Vlada Srbije imenovala Lady Dron Danku za pomoćnicu ministra prosvete na šest meseci

Nedeljnik pre 2 sata
Bivša direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović postavljena za pomoćnicu ministra prosvete

Bivša direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović postavljena za pomoćnicu ministra prosvete

Newsmax Balkans pre 3 sata
Danka Nešović potvrdila da postaje pomoćnica ministra prosvete

Danka Nešović potvrdila da postaje pomoćnica ministra prosvete

Insajder pre 6 sati
Posle odlikovanja i unapređenje: Danka Nešović pomoćnica ministra prosvete

Posle odlikovanja i unapređenje: Danka Nešović pomoćnica ministra prosvete

Vreme pre 6 sati
Danka Nešović: Biću pomoćnik ministra prosvete

Danka Nešović: Biću pomoćnik ministra prosvete

Nedeljnik pre 6 sati
Danka Nešović, bivša direktorka Pete beogradske gimnazije, prelazi u Ministarstvo prosvete kao pomoćnik ministra

Danka Nešović, bivša direktorka Pete beogradske gimnazije, prelazi u Ministarstvo prosvete kao pomoćnik ministra

Blic pre 6 sati
Danka Nešović postala pomoćnica Dejana Vuka Stankovića

Danka Nešović postala pomoćnica Dejana Vuka Stankovića

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosvete

Beograd, najnovije vesti »

(Foto) Popodnevni špic paralisao Beograd! Mostovi zakrčeni, udesi otežavaju saobraćaj: Izbegavajte ove delove prestonice

(Foto) Popodnevni špic paralisao Beograd! Mostovi zakrčeni, udesi otežavaju saobraćaj: Izbegavajte ove delove prestonice

Blic pre 1 sat
​Od sutra izmena u radu linija 20 i 312

​Od sutra izmena u radu linija 20 i 312

Politika pre 1 sat
Školica engleskog za osnovce: Besplatan program za najmlađe Voždovčane

Školica engleskog za osnovce: Besplatan program za najmlađe Voždovčane

Večernje novosti pre 1 sat
Zvanično: Vlada Srbije imenovala Lady Dron Danku za pomoćnicu ministra prosvete na šest meseci

Zvanično: Vlada Srbije imenovala Lady Dron Danku za pomoćnicu ministra prosvete na šest meseci

Nedeljnik pre 2 sata
(Foto) Haos u centru Beograda! Automobil se prevrnuo nasred ulice, policija na licu mesta: saobraćaj usporen

(Foto) Haos u centru Beograda! Automobil se prevrnuo nasred ulice, policija na licu mesta: saobraćaj usporen

Blic pre 2 sata