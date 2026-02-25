Trampovo obraćanje Kongresu: Vika, izbacivanja, hokejaši i najduži govor u istoriji

Reuters Tramp je održao tradicionalni govor u Kongresu tokom kojeg je govorio o brojnim važnim pitanjima – trajao je 107 minuta Američki predsednik Donald Tramp održao je tradicionalni govor u Kongresu (State of the Union) o važnim pitanjima i budućim planovima, hvaleći rad članova Republikanske partije u pobedničkom i povremeno ratobornom maniru. Njegovo izlaganje je trajalo gotovo dva sata. Nijedan predsednik dosad nije odžao duži govor ovog tipa, a prisutni su