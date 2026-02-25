Trampovo obraćanje Kongresu: Vika, izbacivanja, hokejaši i najduži govor u istoriji

Južne vesti pre 7 minuta
Trampovo obraćanje Kongresu: Vika, izbacivanja, hokejaši i najduži govor u istoriji
Reuters Tramp je održao tradicionalni govor u Kongresu tokom kojeg je govorio o brojnim važnim pitanjima – trajao je 107 minuta Američki predsednik Donald Tramp održao je tradicionalni govor u Kongresu (State of the Union) o važnim pitanjima i budućim planovima, hvaleći rad članova Republikanske partije u pobedničkom i povremeno ratobornom maniru. Njegovo izlaganje je trajalo gotovo dva sata. Nijedan predsednik dosad nije odžao duži govor ovog tipa, a prisutni su
BBC News pre 18 minuta
Danas pre 13 minuta
Radio 021 pre 8 minuta
NIN pre 8 minuta
Novinar Newsmax Balkans u Kongresu: Tramp održao najduži govor, aplauz i podrška republikanaca, bojkot demokrata

Novinar Newsmax Balkans u Kongresu: Tramp održao najduži govor, aplauz i podrška republikanaca, bojkot demokrata

Newsmax Balkans pre 23 minuta
Tramp živi zlatno doba: Održao govor o stanju nacije, republikanci mu skandirali, pretio Iranu

Tramp živi zlatno doba: Održao govor o stanju nacije, republikanci mu skandirali, pretio Iranu

Danas pre 1 sat
Najduži Trumpov govor pred Kongresom - carine, galama i obračun s demokratama

Najduži Trumpov govor pred Kongresom - carine, galama i obračun s demokratama

Bloomberg Adria pre 48 minuta
Donald Tramp

Američko ministarstvo pravde tuži Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu zbog navodnog antisemitizma

Američko ministarstvo pravde tuži Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu zbog navodnog antisemitizma

Insajder pre 18 minuta
BBC News pre 18 minuta
Boka: Mađarska vlada ne podržava pristupanje Ukrajine EU

Boka: Mađarska vlada ne podržava pristupanje Ukrajine EU

RTV pre 8 minuta
Američko ministarstvo pravde tuži Univerzitet Kalifornije zbog navodnog antisemitizma

Američko ministarstvo pravde tuži Univerzitet Kalifornije zbog navodnog antisemitizma

RTV pre 23 minuta
Četiri osobe poginule u napadu ukrajinskih snaga na fabriku u Smolenskoj oblasti

Četiri osobe poginule u napadu ukrajinskih snaga na fabriku u Smolenskoj oblasti

RTV pre 3 minuta