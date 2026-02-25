Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije moguće su sasvim slabe kratkotrajne padavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od nula do šest, a najviša od 11 do 15 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od jedan od četiri, a najviša oko 13 stepeni Celzijusa.