Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Nedeljnik pre 1 sat
Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uz nešto više oblačnosti ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije moguće su sasvim slabe kratkotrajne padavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, posle podne na severu i istoku kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od nula do šest, a najviša od 11 do 15 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od jedan od četiri, a najviša oko 13 stepeni Celzijusa.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Evo šta sledi poslepodne, a nije kiša! Oglasio se RHMZ

Evo šta sledi poslepodne, a nije kiša! Oglasio se RHMZ

Telegraf pre 18 minuta
Više sunca i temperatura do 13 stepeni

Više sunca i temperatura do 13 stepeni

Glas Zaječara pre 1 sat
Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Danas pre 1 sat
Vreme danas: Promenljivo oblačno, temperature do 15 stepeni

Vreme danas: Promenljivo oblačno, temperature do 15 stepeni

Vesti online pre 1 sat
PROMENLJIVO, ALI TOPLIJE: Sunčani intervali širom Srbije, temperature do 15 stepeni

PROMENLJIVO, ALI TOPLIJE: Sunčani intervali širom Srbije, temperature do 15 stepeni

Glas juga pre 2 sata
Danas toplije ali promenljivo oblačno vreme, ponegde moguća i slaba kiša

Danas toplije ali promenljivo oblačno vreme, ponegde moguća i slaba kiša

Insajder pre 3 sata
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima: temperatura do 15 stepeni

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima: temperatura do 15 stepeni

Newsmax Balkans pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

NSPRS: Sud potvrdio diskriminaciju prema članici sindikata prilikom isplate jubilarne nagrade

NSPRS: Sud potvrdio diskriminaciju prema članici sindikata prilikom isplate jubilarne nagrade

Insajder pre 23 minuta
Poslanik CDU: Vučićeva politika dvolična, EPP će uskoro morati da odluči o statusu SNS

Poslanik CDU: Vučićeva politika dvolična, EPP će uskoro morati da odluči o statusu SNS

Beta pre 13 minuta
Na današnji dan 25. februar

Na današnji dan 25. februar

Serbian News Media pre 8 minuta
Uvođenje e-kartona doneće veću efikasnost u zdravstveni sistem

Uvođenje e-kartona doneće veću efikasnost u zdravstveni sistem

RTV pre 8 minuta
(Foto) "rekle su mi da odmah dođem po: Sina!" Neda odvela dete u vrtić, posle sat vremena zvonio joj je telefon: Ovo ju je…

(Foto) "rekle su mi da odmah dođem po: Sina!" Neda odvela dete u vrtić, posle sat vremena zvonio joj je telefon: Ovo ju je posebno prestrašilo

Blic pre 23 minuta