"Sporazum Irana i SAD moguć odmah"

B92 pre 1 sat
"Sporazum Irana i SAD moguć odmah"

Ali Šamkani, savetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneja, sugerisao je da se sporazum SAD i Irana može postići ako se pregovori fokusiraju isključivo na iransku obavezu da ne razvija nuklearno oružje.

"Ako je glavno pitanje pregovora sprečavanje Irana da proizvodi nuklearno oružje, to bi bilo u skladu sa fatvom (verskim ediktom) vrhovnog vođe i iranskom odbrambenom doktrinom, a hitan sporazum je na dohvat ruke", objavio je on na Iksu. Dodao je da iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči, koji vodi pregovore u ime Teherana, ima "dovoljnu podršku i autoritet da obezbedi ovaj sporazum". U Ženevi je u toku treća runda pregovora Irana i SAD, sa posredstvom
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Iransko-američki razgovori u Ženevi okončani nakon nekoliko sati, nastavak posle pauze: „Kreativne i pozitivne ideje“

Iransko-američki razgovori u Ženevi okončani nakon nekoliko sati, nastavak posle pauze: „Kreativne i pozitivne ideje“

Danas pre 1 sat
Pauza u nuklearnim pregovorima Irana i SAD u Ženevi, nastavak kasno popodne

Pauza u nuklearnim pregovorima Irana i SAD u Ženevi, nastavak kasno popodne

RTV pre 1 sat
Počela treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Počela treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Serbian News Media pre 2 sata
Počela treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Počela treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

N1 Info pre 2 sata
Počela treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Počela treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Nedeljnik pre 3 sata
Počela treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Počela treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Nova pre 2 sata
Treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheran

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina i SAD u Ženevi o mirovnim pregovorima i podršci

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina i SAD u Ženevi o mirovnim pregovorima i podršci

RTV pre 20 minuta
Ostavka šefa Svetskog ekonomskog foruma zbog Epstina

Ostavka šefa Svetskog ekonomskog foruma zbog Epstina

BBC News pre 6 minuta
Studija: Vegetarijanci stariji od 80 ređe dožive 100 godina

Studija: Vegetarijanci stariji od 80 ređe dožive 100 godina

NIN pre 10 minuta
EK objavila sporazum o Gibraltaru postignut između EU, Španije i Velike Britanije

EK objavila sporazum o Gibraltaru postignut između EU, Španije i Velike Britanije

NIN pre 15 minuta
Lavrov komentarisao ruske rokove i zadatke

Lavrov komentarisao ruske rokove i zadatke

Vesti online pre 15 minuta