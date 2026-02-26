"Sporazum Irana i SAD moguć odmah"

Ali Šamkani, savetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneja, sugerisao je da se sporazum SAD i Irana može postići ako se pregovori fokusiraju isključivo na iransku obavezu da ne razvija nuklearno oružje.

"Ako je glavno pitanje pregovora sprečavanje Irana da proizvodi nuklearno oružje, to bi bilo u skladu sa fatvom (verskim ediktom) vrhovnog vođe i iranskom odbrambenom doktrinom, a hitan sporazum je na dohvat ruke", objavio je on na Iksu. Dodao je da iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči, koji vodi pregovore u ime Teherana, ima "dovoljnu podršku i autoritet da obezbedi ovaj sporazum". U Ženevi je u toku treća runda pregovora Irana i SAD, sa posredstvom