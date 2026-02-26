Vučić stigao u dvodnevnu posetu Kazahstanu

Beta pre 14 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u zvaničnu dvodnevnu posetu Kazahstanu.

Na aerodromu u Astani ga je dočekao predsednik vlade Kazahstana Olžas Bektenov.

Vučić je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram zahvalio kazahstanskom premijeru na dočeku i naveo da se raduje susretu sa predsednikom te zemlje Kasimov Žomartom Tokajevim.

Dodao je da će sa Tokajevim razgovarati o svim bitnim pitanjima od značaja i interesa za Srbiju i Kazahstan.

Predsednik Srbije danas počinje dvodnevnu posetu Kazahstanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u zvaničnoj poseti Kazahstanu, gde će se sastati sa predsednikom Kasimom Žomartom Tokajevim i sa premijerom Olžasom Bektenovim.

Iz Predsedništva Srbije najavljeno je da će tom prilikom biće potpisano više bilateralnih dokumenata.

U okviru posete Vučiću će biti dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan.

Tokajev je u Srbiji boravio u novembru 2024. godine kada je sa predsednikom Vučićem dogovorio produbljivanje ekonomskih veza, fokusirajući se na industriju, rudarstvo i zdravstvo.

Oba lidera izrazila su tada posvećenost razvoju trajnog prijateljstva, a razgovarali su i o saradnji u energetici, odbrani, obrazovanju i poljoprivredi. U Palati Srbija potpisano je 10 sporazuma i memoranduma, a naglašena je važnost jačanja trgovine i međuljudskih odnosa.

Bilateralni odnosi Srbije i Kazahstana uspostavljeni su 1996. godine.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije opisuje političke odnose dve zemlje kao tradicionalno dobre i prijateljske, bez otvorenih pitanja, navodeći da je u poslednjih nekoliko godina došlo do znatnog intenziviranja političkog dijaloga.

Srbija u Kazahstan izvozi konstrukcije i delove od aluminijuma, podne pločice, drveni nameštaj, liftove, pneumatske gume za automobile, hartiju i karton, sadnice voća, lekove, dok Kazahstan u Srbiju izvozi gas, goriva i maziva, pasulj i boraniju, seme lana.

(Beta, 26.02.2026)

