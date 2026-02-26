Udruženja poljoprivrednika i danas blokiraju puteve na više mesta u Srbiji

Poljoprivrednici u Srbiji već šesnaest dana blokiraju više regionalnih puteva Blokade se dešavaju svakodnevno na putevima oko Kraljeva, Požarevca i na Đerdapskoj magistrali Pojedina udruženja poljoprivrednika šesnaesti dan blokiraju više putnih pravaca u Srbiji, nezadovoljni stanjem na tržištu mleka.

Poljoprivrednici svakodnevno od 10 do 14 časova blokiraju saobraćaj na regionalnom putu Kraljevo - Vrnjačka Banja kod petlje "Vrba" u selu Zaklopača, kao i petlju u Vitanovcu na putu Kraljevo - Kragujevac, prenosi RTS. U selu Konarevo, nadomak Kraljeva, od 11 časova nalazi se tridesetak traktora gde je saobraćaj usporen i preusmeren. Poljoprivrednici iz Udruženja "Stig" kod Pozarevca, treći dan su blokirali Đerdapsku magistralu. Obilaznica oko Požarevca je