Radikalizacija protesta: Poljoprivrednici blokirali Kraljevo

Bujanovac, 26. februar 2026. (foto N1 snimak ekrana) – Protest poljoprivrednika širom Srbije ušao je u treću nedelju i blokade oko 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva nastavljene su i danas.

Svi putni pravci koji vode ka Kraljevu i iz njega su blokirani, a jedina vozila koja se propuštaju su vozila Hitne pomoći. Poljoprivrednici iz ovog kraja danas će blokirati i Ibarsku magistralu, odnosno pravac od Kraljeva ka Raški do 13 časova. Blokade u centru Mrčajevaca traju već šesnaesti dan, a od juče su uvedene nove 24-časovne blokade, pa su blokirani putevi Čačak-Mrčajevci i Čačak-Kragujevac, javlja N1. Uvedene su i 24-časovne blokade u mestu Zaklopača, a