Janis Varufakis mora na sud zbog navodnog promovisanja upotrebe droge

Bivši grčki ministar finansija Janis Varufakis optužen je i biće mu suđeno zbog navodnog promovisanja upotrebe droga, saopštila je danas njegova levičarska stranka Front evropske neposlušnosti (MeRA25).

Bivši političar, koji je služio u levičarskoj vladi Sirize tokom finansijske krize u Grčkoj 2015. godine, trebalo bi da se pojavi pred sudom 16. decembra, a optužbe se odnose na komentare koje je dao tokom jednog podkasta, u kojem je rekao da je probao drogu pre 36 godina na festivalu u Australiji, prenosi Politiko. „Odlučan da ne uradim kao Bil Klinton, koji je rekao ‘nisam udisao’. Ja sam rekao da jesam“, kazao je Varufakis, priznajući da je ranije koristio