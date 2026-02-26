U narednim danima sunčano i toplo za ovo doba godine

Morava info pre 3 sata  |  Morava info
U narednim danima sunčano i toplo za ovo doba godine
Vreme u Srbiji danas će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz najvišu temperaturu od devet do 14 stepeni, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Prema prognozi RHMZ, do kraja meseca i početkom marta biće stabilno i relativno toplo. Očekuje se da će biti pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. U Čačku sve do nedelje temperatura visoka za ovaj period god8ne.
