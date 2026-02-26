Danas u Ženevi treća runda pregovora Vašingtona i Teherana o zaustavljanju iranskog nuklearnog programa

Delegacije Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) sastaju se danas u Ženevi treći put, dok američki predsednik Donald Tramp nastoji da ograniči iranski nuklearni program uz pretnje raspoređivanjem ogromnog broja aviona i ratnih brodova na Bliskom istoku.

Specijalni američki izaslanik za bliski istok Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner prisustvovaće posrednim razgovorima sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem u nastojanju da ubede Iran da zaustavi obogaćivanje uranijuma, ključnog za izgradnju nuklearne bombe, i ograniči ili zaustavi iransku prozvodnju raketa dugog dometa. Nastavak nuklearnih pregovora u Ženevi uz posredovanje Omana Najnoviji pregovori u Ženevi se ponovo vode uz