Danas u Ženevi treća runda pregovora Vašingtona i Teherana o zaustavljanju iranskog nuklearnog programa

Nedeljnik pre 2 dana
Delegacije Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) sastaju se danas u Ženevi treći put, dok američki predsednik Donald Tramp nastoji da ograniči iranski nuklearni program uz pretnje raspoređivanjem ogromnog broja aviona i ratnih brodova na Bliskom istoku.

Specijalni američki izaslanik za bliski istok Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner prisustvovaće posrednim razgovorima sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem u nastojanju da ubede Iran da zaustavi obogaćivanje uranijuma, ključnog za izgradnju nuklearne bombe, i ograniči ili zaustavi iransku prozvodnju raketa dugog dometa. Nastavak nuklearnih pregovora u Ženevi uz posredovanje Omana Najnoviji pregovori u Ženevi se ponovo vode uz
