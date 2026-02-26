Treća runda pregovora Irana i SAD nastavljena

Treća runda pregovora Irana i SAD nastavljena

Ovi razgovori predstavljaju treću rundu indirektnih pregovora između Irana i SAD, uz posredovanje Omana

ŽENEVA – Iranska delegacija uputila se na mesto održavanja druge sesije u okviru treće runde indirektnih nuklearnih pregovora, nakon tri sata razgovora u Ženevi, javlja iranska TV Preš. Treća runda indirektnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država počela je ranije tokom dana u zgradi ambasade Omana u Ženevi. Posle tri sata intenzivnih razgovora, pregovori su prekinuti kako bi delegacije mogle da se konsultuju sa svojim prestonicama o pitanjima koja
Vrata se otvorila na kratko, a čitav svet zanima šta se dešava unutar sobe Ključni pregovori traju od jutra, kraj se ne nazire: "Intenzivno je"

Iran o pregovorima sa SAD u Ženevi: Dijalog veoma ozbiljan, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama

Iran se oglasio sa pauze: Pregovori sa SAD ozbiljni, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama"

Bagei: Pregovori sa SAD ozbiljni, fokus na nuklearnim pitanjima i sankcijama

Iran poručio Americi: Sporazum je moguć samo ako...

Iransko-američki razgovori u Ženevi okončani nakon nekoliko sati, nastavak posle pauze: „Kreativne i pozitivne ideje“

"Sporazum Irana i SAD moguć odmah"

Sprema se veliki udar? Amerika pokrenula najveću silu na svetu: Džinovska armada juri ka Bliskom istoku, za 24 sata stiže do Izraela

Krizni tim koji vodi EU: Sastanci u bunkeru dizajniranom da onemogući prisluškivanje

Najveći američki nosač aviona kreće se ka Bliskom istoku

Kijev procenio štetu od ratnog razaranja – gore nego u Gazi; Zaharova: EU da sedi ispod stola i nek ćuti

Član Kongresa SAD: Ministarstvo skriva dokumente u vezi sa Epstinom

