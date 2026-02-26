Treća runda pregovora Irana i SAD nastavljena

Ovi razgovori predstavljaju treću rundu indirektnih pregovora između Irana i SAD, uz posredovanje Omana

ŽENEVA – Iranska delegacija uputila se na mesto održavanja druge sesije u okviru treće runde indirektnih nuklearnih pregovora, nakon tri sata razgovora u Ženevi, javlja iranska TV Preš. Treća runda indirektnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država počela je ranije tokom dana u zgradi ambasade Omana u Ženevi. Posle tri sata intenzivnih razgovora, pregovori su prekinuti kako bi delegacije mogle da se konsultuju sa svojim prestonicama o pitanjima koja