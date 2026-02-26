Poljoprivrednicima koji su blokirali puteve policija masovno piše prijave zbog nepropisnog parkiranja: Autobuse SNS-a ostavljali i na zeleni

Već 15. dana poljoprivrednici blokiraju puteve širom Srbije, a poslednjih dana im masovno pišu prijave nepropisno parkiranje. Pojedinima su, kako su objavljivali, kazne na kućne adrese stizale već sutradan. Toliko revnosni policajci nisu bili kada su naprednjaci autobusima dolazili u Beograd na miting Aleksandra Vučića i parkirali se po bulevarima i zelenim površinama, čak i u neposrednoj blizini Palate Srbija.

Poljoprivrednici već 15 dana blokiraju puteve širom zemlje, nezadovoljni odnosnom države prema njima, tvrdeći da više od svog rada ne mogu da žive i izdržavaju porodice. Blokade se danas održavaju na više od 80 lokacija. Policija krenula da im piše prijave, a kazne koje dobijaju se mahom odnose na nepropisno parkiranje vozila, te da za iste moraju da plate kazne. Ovo je poljoprivrednike dodatno revoltiralo, te su zapretili da će radikalizovati proteste, ako