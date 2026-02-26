Poljoprivrednicima koji su blokirali puteve policija masovno piše prijave zbog nepropisnog parkiranja: Autobuse SNS-a ostavljali i na zeleni

Pravda pre 15 minuta
Poljoprivrednicima koji su blokirali puteve policija masovno piše prijave zbog nepropisnog parkiranja: Autobuse SNS-a…

Već 15. dana poljoprivrednici blokiraju puteve širom Srbije, a poslednjih dana im masovno pišu prijave nepropisno parkiranje. Pojedinima su, kako su objavljivali, kazne na kućne adrese stizale već sutradan. Toliko revnosni policajci nisu bili kada su naprednjaci autobusima dolazili u Beograd na miting Aleksandra Vučića i parkirali se po bulevarima i zelenim površinama, čak i u neposrednoj blizini Palate Srbija.

Poljoprivrednici već 15 dana blokiraju puteve širom zemlje, nezadovoljni odnosnom države prema njima, tvrdeći da više od svog rada ne mogu da žive i izdržavaju porodice. Blokade se danas održavaju na više od 80 lokacija. Policija krenula da im piše prijave, a kazne koje dobijaju se mahom odnose na nepropisno parkiranje vozila, te da za iste moraju da plate kazne. Ovo je poljoprivrednike dodatno revoltiralo, te su zapretili da će radikalizovati proteste, ako
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Poljoprivrednicima stižu prekršajne kazne zbog blokada

Poljoprivrednicima stižu prekršajne kazne zbog blokada

Moj Novi Sad pre 28 minuta
BLOG UŽIVO Poljoprivrednici večeras na sastanku odlučuju o daljim koracima, policija tokom dana snimala vozila…

BLOG UŽIVO Poljoprivrednici večeras na sastanku odlučuju o daljim koracima, policija tokom dana snimala vozila poljoprivrednika, legitimisala građane koji ih podržavaju

Nova pre 30 minuta
Poljoprivrednik sa blokade u Bresnici: Na sastanku večeras odlučujemo o daljim koracima, država može ovo da reši brzinski

Poljoprivrednik sa blokade u Bresnici: Na sastanku večeras odlučujemo o daljim koracima, država može ovo da reši brzinski

N1 Info pre 1 sat
Protest poljoprivrednika Srbije nastavljen, tvrde da je netačno da je zarada po kravi 4.000 evra

Protest poljoprivrednika Srbije nastavljen, tvrde da je netačno da je zarada po kravi 4.000 evra

Serbian News Media pre 59 minuta
Poljoprivrednik sa blokade u Bresnici: Na sastanku večeras odlučujemo o daljim koracima, država može ovo da reši brzinski

Poljoprivrednik sa blokade u Bresnici: Na sastanku večeras odlučujemo o daljim koracima, država može ovo da reši brzinski

Nova pre 40 minuta
Poljoprivrednici nastavljaju proteste, policija ih legitimiše

Poljoprivrednici nastavljaju proteste, policija ih legitimiše

Vreme pre 1 sat
Poljoprivrednicima koji su blokirali puteve policija masovno piše prijave zbog nepropisnog parkiranja: Autobuse SNS-a…

Poljoprivrednicima koji su blokirali puteve policija masovno piše prijave zbog nepropisnog parkiranja: Autobuse SNS-a ostavljali i na zelenim površinama

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNaprednjaciSNS

Regioni, najnovije vesti »

Grupa maskiranih Albanaca pucala ka srpskoj policiji u Kopnenoj zoni bezbednosti

Grupa maskiranih Albanaca pucala ka srpskoj policiji u Kopnenoj zoni bezbednosti

Jugmedia pre 8 minuta
Grupa maskiranih Albanaca pucala ka srpskoj policiji u Kopnenoj zoni bezbednosti

Grupa maskiranih Albanaca pucala ka srpskoj policiji u Kopnenoj zoni bezbednosti

Blic pre 30 minuta
ČAIR IDE U VELIKU REKONSTRUKCIJU! Renoviraju se portali, Pavlović najavio i pokrivanje spoljnog bazena

ČAIR IDE U VELIKU REKONSTRUKCIJU! Renoviraju se portali, Pavlović najavio i pokrivanje spoljnog bazena

Glas juga pre 19 minuta
Povećan broj pregleda dece zbog respiratornih problema i povišene temperature

Povećan broj pregleda dece zbog respiratornih problema i povišene temperature

RTK pre 14 minuta
„Batut“: Epidemija gripa u jačem padu, sužena na tri okruga u Srbiji

„Batut“: Epidemija gripa u jačem padu, sužena na tri okruga u Srbiji

Jug press pre 5 minuta