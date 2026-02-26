Ako ste studentima u decembru dali potpis podrške, redovno proveravajte mejl

Radio 021 pre 52 minuta
Studenti u blokadi pozvali su građane, koji su im tokom akcije 28. decembra prošle godine ostavili mejl adrese, da proveravaju svoju elektronsku poštu.

Kako su naveli studenti, ubuduće će sve važne pozive na akcije i informacije slati na taj način. "28. decembra smo se umrežili, danas se mreža aktivira", naveli su studenti. Dodali su da nastavljaju punim tempom, kao i da se raduju predstojećim aktivnostima. "Pozivamo vas da redovno proveravate svoje mejlove i uključite notifikacije, jer ćemo sve važne pozive i informacije ubuduće slati tim putem. I naravno, ne zaboravite da raširite mrežu", kažu studenti. Studenti
