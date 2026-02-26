I sutra sunčano u Novom Sadu

Petak će biti pretežno sunčano, uz veoma hladno jutro.

Minimalna temperatura biće -2, a maksimalna 14 stepeni. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Subota sunčana, skoro bez oblačka, a temperatura će se kretati od -1 do 15 stepeni. U nedelju takođe sunčano, a temperatura će biti od 0 do 16 stepeni. Ponedeljak pretežno sunčan. Najniža temperatura biće 2, a najviša 16 stepeni. Utorak nešto oblačniji. Temperatura će biti od 3 do 17 stepeni. Biometeorološka prognoza za petak, 27. februar: Biometeorološke