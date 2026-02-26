I sutra sunčano u Novom Sadu

Radio 021 pre 23 minuta  |  021.rs
I sutra sunčano u Novom Sadu

Petak će biti pretežno sunčano, uz veoma hladno jutro.

Minimalna temperatura biće -2, a maksimalna 14 stepeni. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Subota sunčana, skoro bez oblačka, a temperatura će se kretati od -1 do 15 stepeni. U nedelju takođe sunčano, a temperatura će biti od 0 do 16 stepeni. Ponedeljak pretežno sunčan. Najniža temperatura biće 2, a najviša 16 stepeni. Utorak nešto oblačniji. Temperatura će biti od 3 do 17 stepeni. Biometeorološka prognoza za petak, 27. februar: Biometeorološke
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Stiže nam toplije vreme

Stiže nam toplije vreme

Zoom UE pre 2 sata
U narednim danima sunčano i toplo za ovo doba godine

U narednim danima sunčano i toplo za ovo doba godine

Morava info pre 2 sata
Temperature još veće za vikend, nastavlja se lepo vreme: Najavljeno i naglo zahlađenje, evo kada stiže

Temperature još veće za vikend, nastavlja se lepo vreme: Najavljeno i naglo zahlađenje, evo kada stiže

Mondo pre 1 sat
Meteorolog najavio neverovatno vreme u Srbiji sve do ovog datuma! Temperatura će rasti, iznenadiće vas koliko

Meteorolog najavio neverovatno vreme u Srbiji sve do ovog datuma! Temperatura će rasti, iznenadiće vas koliko

Telegraf pre 2 sata
Posle hladnog jutra, sunčan i topao dan

Posle hladnog jutra, sunčan i topao dan

Glas Zaječara pre 2 sata
Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 14 stepeni

Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 14 stepeni

Insajder pre 3 sata
Vreme danas: Sunčano, temperatura do 14 stepeni

Vreme danas: Sunčano, temperatura do 14 stepeni

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Festival mladih vina u Gudurici u nedelju

Festival mladih vina u Gudurici u nedelju

RTV pre 4 minuta
Linije 10 i 24 od danas voze izmenjenom trasom

Linije 10 i 24 od danas voze izmenjenom trasom

NoviSad.com pre 22 minuta
Novinarki iz Novog Sada potrebna sredstva za lečenje u Istanbulu

Novinarki iz Novog Sada potrebna sredstva za lečenje u Istanbulu

Luftika pre 18 minuta
Promene u fokusu – PUF: NOVI ŠAMAR I PONIŽENJE ZA PROSVETU SRBIJE – Danka Nešović Promene u fokusu – PUF

Promene u fokusu – PUF: NOVI ŠAMAR I PONIŽENJE ZA PROSVETU SRBIJE – Danka Nešović Promene u fokusu – PUF

Volim Zrenjanin pre 23 minuta
Palata Rajhl iz ugla stručnjaka za zaštitu nasleđa

Palata Rajhl iz ugla stručnjaka za zaštitu nasleđa

Subotica.com pre 12 minuta