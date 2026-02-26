Vučić: Dačić je nešto bolje

Zdravstveno stanje Ivice Dačića je „nešto bolje“ nego kad je primljen u bolnicu zbog obostrane upale pluća

Stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića u četvrtak ujutro je „nešto bolje“, nego kada je on u sredu hospitalizovan je u Kliničkom centru Srbije. To je na svom Instagram nalogu objavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Dačić je primljen je u Klinički centar Srbije zbog zdravstvenih problema, potvrđeno je iz te ustanove. U teškom je stanju, intubiran je, na respiratoru i ima obostranu upalu pluća. Doktor Spasoje Popević je precizirao da je u Klinici za