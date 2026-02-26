Poljoprivrednici nastavljaju proteste: Za danas najavljene nove blokade puteva u Banatu

Poljoprivrednici i danas nastavljaju sa protestima.

Prema informacijama iz Saveza udruženja poljoprivrednika Banata, na teritoriji srednjeg i severnog Banata blokade će biti postavljene na nekoliko lokacija. U organizaciji Inicijative za opstanak poljoprivrednika, od 10 časova blokade će biti postavljene u Kumanu i Bašaidu. Biće blokiran put na izlazu iz Kumana prema Melencima, i to u periodu od 10 do 12 časova. Udruženje poljoprivrednika Aradac blokiraće od 10 do 14 časova magistralni put Zrenjanin – Novi Sad, kod