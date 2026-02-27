Jovanović: Memorandum sa Ministarstvom za AI kazahstana okvir za unapređenje usluga

B92 pre 4 sati
Jovanović: Memorandum sa Ministarstvom za AI kazahstana okvir za unapređenje usluga

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović potpisao je danas u Astani Memorandum o razumevanju između Kancelarije i Ministarstva za veštačku inteligenciju i digitalni razvoj Republike Kazahstan.

Memorandum se odnosi na uspostavljanje i jačanje saradnje u oblastima digitalizacije, razvoja elektronske uprave i informaciono-komunikacionih tehnologija kroz razmenu znanja, ideja, iskustava i najboljih praksi. Memorandum je potpisan u okviru zvanične posete delegacije Republike Srbije Kazahstanu, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a Jovanović je istakao da se ovim dokumentom postavlja čvrst okvir za unapređenje elektronskih usluga putem
